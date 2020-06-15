Мешок с золотом нашли в швейцарском поезде. Его хозяина ищут власти

Забывчивый пассажир оставил в швейцарском поезде мешок, набитый золотыми слитками. Власти объявили, что разыскивают владельца драгоценного металла. Мешок будет ждать его еще пять лет.

Золото обнаружили еще в октябре 2019 года, сообщил портал Daily Mail. Оно лежало в вагоне поезда, который курсировал по участку железной дороги между кантонами Санкт-Галлен и Люцерн.

В ходе внутреннего расследования хозяина слитков найти не удалось. Поэтому и было опубликовано объявление о поиске.

Стоимость золота в мешке составила 152 тысячи фунтов стерлингов (в рублях это более 13 миллионов).

Подробности о том, как будут проверять право того или иного человека на собственность, не приводятся. Чтобы забрать сумку, у забывчивого владельца есть пять лет.

В Амстердаме продолжается разбирательство о скифском золоте. В 2014 году экспонаты привезли на выставку в Нидерландах из Крыма и Киева. После воссоединения полуострова с РФ Амстердам решил не возвращать их крымским музеям. Артефакты в окружном суде Амстердама призвали вернуть Киеву, вышестоящая инстанция отменила решение, но слушания идут до сих пор.