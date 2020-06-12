Отказ возвращать культурные ценности настоящим владельцам плохо отразится на развитии культурного сотрудничества в мире, отметил дипломат.

Вышестоящий суд Амстердама отменил решение окружного суда, но разбирательство до сих пор продолжается. Год назад суд затребовал у сторон разъяснений и дополнительную информацию. После этого понадобилось время для изучения новых данных. Шульгин надеется, что суд объективно рассмотрит дело и вернет скифское золото в те музеи, в которых оно хранилось в 2014 году.

Речь идет об экспонатах из музеев Крыма и Киева, которые привезли на выставку в Нидерландах в 2014 году. Тогда же Крым воссоединился с Россией. В Нидерландах посчитали, что на этом основании не стоит возвращать золото крымским музеям. Окружной суд Амстердама призвал вернуть все артефакты Киеву.