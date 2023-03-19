Мир 19 марта 2023, 01:03 Мешки с камнями хранили на складе в Голландии вместо никеля Bloomberg: Лондонская биржа металлов нашла на складе вместо никеля мешки с камнями РИА «Новости»

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На складе в голландском Роттердаме вместо никеля хранили мешки с камнями. Неожиданную находку сделала Лондонская биржа металлов (LME). Об этом написало агентство Bloomberg.

По данным журналистов, подмененная партия составила 0,14% запасов никеля LME, ее стоимость составляет 1,3 миллиона долларов. Отмечается, что на рынки металлов эта ситуация практически не повлияет, однако находка может иметь последствия в целом для отрасли.

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Складом, где обнаружили камни, управляет компания Access World. Груз зарегистрировали на хранении под видом никеля с начала 2022 года. Причина проблемы сейчас выясняется. Биржа LME попросила лицензированных операторов организовать перепроверки гарантированного никеля.

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Лондонская биржа металлов ранее объявила о решении не вводить запрет на поставки из России. В заявлении подчеркивалось, что компании могут сами решать, работать им с российским металлом или нет. В LME уверены, что ограничение использования металла из России «сильно ударило бы по клиентам биржи», чем по ней самой.