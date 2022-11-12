Мир 12 ноября 2022, 02:57 Лондонская биржа металлов не стала отказываться от российских поставок Лондонская биржа металлов (LME) решила не отказываться от российских поставок РИА «Новости»

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Лондонская биржа металлов (LME) решила не объявлять запрет на поставки из России. Об этом она сообщила в распространенном заявлении.

«LME не предлагает запретить выдачу гарантий на новый российский металл. <…> Кроме того, отзывы [участников рынка] ясно показали, что ограничения на поставки будут слишком сложными для реализации. <…> Таким образом, LME сохранит статус-кво в отношении российского металла», — пояснила биржа.

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При этом в заявлении подчеркнули, что компании могут сами решать, работать им с российским металлом или нет. Как отметили в LME, ограничение использования металла из России ударило бы по клиентам биржи больше, чем по ней самой.

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Ранее Лондонская биржа металлов сообщала, что попросила участников рынка высказаться о возможном запрете поставок российского металла. Она предоставила выбор: объявить полный запрет, ввести ограничения на объемы поставок или оставить все без изменений.

В конце октября журналисты написали, что на Лондонской бирже металлов заказали более половины российской меди. Металл закупили для нужд Китая.