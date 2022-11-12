12 ноября 2022, 02:57
Лондонская биржа металлов не стала отказываться от российских поставок
Лондонская биржа металлов (LME) решила не отказываться от российских поставок
Лондонская биржа металлов (LME) решила не объявлять запрет на поставки из России. Об этом она сообщила в распространенном заявлении.
«LME не предлагает запретить выдачу гарантий на новый российский металл. <…> Кроме того, отзывы [участников рынка] ясно показали, что ограничения на поставки будут слишком сложными для реализации. <…> Таким образом, LME сохранит статус-кво в отношении российского металла», — пояснила биржа.
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При этом в заявлении подчеркнули, что компании могут сами решать, работать им с российским металлом или нет. Как отметили в LME, ограничение использования металла из России ударило бы по клиентам биржи больше, чем по ней самой.
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Ранее Лондонская биржа металлов сообщала, что попросила участников рынка высказаться о возможном запрете поставок российского металла. Она предоставила выбор: объявить полный запрет, ввести ограничения на объемы поставок или оставить все без изменений.
В конце октября журналисты написали, что на Лондонской бирже металлов заказали более половины российской меди. Металл закупили для нужд Китая.
Лондон
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