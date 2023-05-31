Мир 31 мая 2023, 12:32 Меры обеспечения безопасности Союзного государства назвали достаточными Белоруссия назвала достаточными меры по безопасности границ Союзного государства Unsplash

Читать 360tv в

Россия и Белоруссия прикладывают достаточно усилий для обеспечения безопасности границ Союзного государства, заявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин. По его словам, свою роль сыграло и решение разместить на территории республики российское ядерное оружие, сообщило БелТА.

«На сегодняшний день тех мер, которые принимаются для обеспечения безопасности военным ведомством совместно с Российской Федерацией, достаточно», — заявил глава Минобороны Белоруссии.

Реклама

Он добавил, что решение о размещении российского ядерного оружия на территории республики стало действенной мерой, которая призвана охладить агрессию и воинственную риторику, исходящую от соседних стран.

Днем 31 мая депутаты приняли законопроект, который детализирует нормы соглашения о региональной группировке войск России и Белоруссии. Виктор Хренин выступил с докладом в нижней палате белорусского парламента.

Ранее депутаты Национального собрания Белоруссии в первом чтении одобрили проект о народном ополчении. Документ внесли в парламент 23 мая.