Мир 31 мая 2023, 12:01 Законопроект о народном ополчении одобрили в Белоруссии ТАСС: законопроект о народном ополчении приняли в первом чтении в Белоруссии Министерство обороны Республики Беларусь

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Палата представителей Национального собрания Белоруссии одобрила в первом чтении законопроект о народном ополчении. Об этом сообщил корреспондент ТАСС, присутствовавший в зале заседаний нижней палаты парламента республики.

Совет министров Белоруссии внес законопроект о народном ополчении в парламент 23 мая. Депутаты собираются утвердить документ во втором чтении в июне, то есть до завершения парламентской сессии. Об этом сообщил журналистам член комиссии по нацбезопасности Палаты представителей Евгений Зайцев перед рассмотрением законопроекта.

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Принятие закона о народном ополчении даст непризванным гражданам Белоруссии возможность защищать страну с оружием в руках и помогать в этом правоохранительным органам. Об этом рассказал министр обороны республики Виктор Хренин, сообщило радио «Sputnik Беларусь».

За участниками ополчения сохранят рабочие места и зарплаты. Спецслужбы будут контролировать, чтобы в ряды ополченцев не попали деструктивные элементы.

Ранее Белоруссия прикрыла несколько дорог, связывающих страну с Россией, ради безопасности. Границу с РФ республика не закрывала, речь шла лишь о путях неосновного пользования.