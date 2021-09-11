Меры безопасности усилили утром 11 сентября в Нью-Йорке

Дополнительные наряды полиции появились на улицах Нью-Йорка утром 11 сентября — в годовщину терактов. Стражи порядка проверяют контейнеры и рюкзаки у людей, входящих в метро.

По данным ТАСС, у центральных станций метро в районе Таймс-сквер установили предупредительные щиты, на них написано о досмотре рюкзаков. Если человек откажется сделать это и попытается войти в метрополитен, то полиция может его арестовать.

«Мы ожидаем, что сегодня в центре города соберутся сотни людей, — рассказал агентству один из полицейских.

По его словам, обстановка находится под контролем, в центре работают много правоохранителей.

На Таймс-сквер на рекламных экранах показывают фотографии погибших в теракте, а также снимки неба. Это сделано в рамках флэшмоба, приуроченного к годовщине трагических событий.

Кроме того, меры безопасности усилили на юге Манхэттена, в районе мемориала, где пройдет основная траурная церемония. Также дополнительные наряды полиции дежурят за несколько кварталов, часть тротуаров перекрыта.

Глава министерства внутренних дел США Алехандро Майоркас ранее заявил, что властям неизвестно о каких-либо планах по совершению терактов в годовщину событий 11 сентября. При этом он подчеркнул, что в этот день введут повышенные меры безопасности.

Американист Малек Дудаков заявил, что США еще далеко от победы над терроризмом.