Меркель заявила, что здравоохранение Германии выдержало нагрузку при пандемии
«Мы кое-чего достигли, того, что с самого начало не было ничем гарантировано, а именно того, что наши ресурсы здравоохранения, врачи, все работающие в медицинской сфере не подверглись излишнему давлению», — приводит РИА «Новости» ее слова после совещания с главами регионов по ситуации в стране.
По ее словам, хоть врачам и приходится трудиться в напряженной обстановке, но система здравоохранения смогла остаться в рабочем состоянии.
«Я хочу сердечно поблагодарить всех сотрудников и сотрудниц сферы здравоохранения», — отметила канцлер.
Ангела Меркель также сказала «спасибо» гражданам Германии за соблюдение мер социального дистанцирования и самоизоляции.
По последним данным число зараженных в Германии достигло 127 584 человека. Более трех тысяч пациентов скончались.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что система здравоохранения на данный момент работает на пределе.