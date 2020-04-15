Меркель заявила, что здравоохранение Германии выдержало нагрузку при пандемии

Система здравоохранения ФРГ смогла выдержать нагрузку в связи с наплывом пациентов из-за пандемии коронавируса нового типа. Все это благодаря мерам социального дистанцирования, заявила канцлер Ангела Меркель.

«Мы кое-чего достигли, того, что с самого начало не было ничем гарантировано, а именно того, что наши ресурсы здравоохранения, врачи, все работающие в медицинской сфере не подверглись излишнему давлению», — приводит РИА «Новости» ее слова после совещания с главами регионов по ситуации в стране.

По ее словам, хоть врачам и приходится трудиться в напряженной обстановке, но система здравоохранения смогла остаться в рабочем состоянии.

«Я хочу сердечно поблагодарить всех сотрудников и сотрудниц сферы здравоохранения», — отметила канцлер.

Ангела Меркель также сказала «спасибо» гражданам Германии за соблюдение мер социального дистанцирования и самоизоляции.

По последним данным число зараженных в Германии достигло 127 584 человека. Более трех тысяч пациентов скончались.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что система здравоохранения на данный момент работает на пределе.