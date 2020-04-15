Нагрузку на российское здравоохранение назвали максимальной

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что система здравоохранения сейчас работает на пределе. Медикам нужна помощь.

Также он отметил, что ситуация с коронавирусом в России остается непростой. Число заболевших стабильно растет. Об этом сообщил ТАСС.

В связи с этим Кабмин собирается выделить более 30 миллиардов рублей 84 регионам. Эти деньги они должны потратить на перепрофилирование больниц и закупку дополнительных коек. Премьер подчеркнул, что сейчас крайне важно правильно учесть все ресурсы для борьбы с вирусом и правильно их распределить.

Почти во всех регионах России введен режим самоизоляции в рамках борьбы с коронавирусом. Люди должны оставаться дома. Разрешается выходить за продуктами, в аптеку, на прогулку с собакой. Исключение составляют те, кто вынужден ездить на работу. Москва и Московская область усилили контроль и ввели систему спецпропусков.

За последние сутки в России зарегистрировано 3388 новых случаев инфицирования. Таким образом, всего 24 490 человек в стране заразились коронавирусом. Впервые COVID-19 подтвердился у жителей Чукотского и Ненецкого автономных округов. Жертвами коронавирусной инфекции в РФ стали 198 больных, еще 1986 выздоровели.