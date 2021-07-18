Меркель заявила, что в немецком нет слов для описания последствий наводнения в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала картину разрушений, которые вызвало страшное наводнение в стране, сюрреалистичной. Как сообщил ТАСС, о своих впечатлениях она рассказала, когда посетила пострадавший город Аденау.

«Это ужасно. Хочу сказать, что немецкий язык едва ли знает слова для описания причиненных разрушений», — сказала Меркель.

Канцлер ФРГ пообещала, что и федеральные, и региональные власти сделают все, чтобы поддержать людей. Разрушенные районы будут приводить в порядок так быстро, насколько это возможно. В среду правительство примет программу по восстановлению.

Меркель подчеркнула, что страшная катастрофа на западе Германии еще раз показала, как важно следить за изменениями климата на планете. Власти будут уделять вопросам погоды больше внимания, чем раньше.

Сейчас в Германии продолжаются поиски пропавших без вести. Больше всего жителей не выходят на связь в районе Арвайлер. По последним данным, от «наводнения века» погибли более 150 человек. Подтопления затронули Бельгию, Нидерланды, Австрию и Швейцарию.