Европа продолжает тонуть: Австрию настигло экстремальное наводнение

Экстремальные наводнения в Европе продолжаются. Сначала ливни накрыли Германию, потом Бельгию, а теперь и Австрию. В социальных сетях появились десятки видео, как сильнейшее течение уносит людей, машины, мебель, дорожные знаки.

В ряде регионов уже несколько дней идут обильные ливни, из-за чего река Зальцах вышла из берегов. В результате образовался сильнейший потом в центре города Халлайн, сообщил ТАСС. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Тем временем число погибших в результате наводнения в Западной Германии и Бельгии возросло до 170 человек. Сотни людей все еще числятся пропавшими без вести. Связь во многих районах двух стран все еще отсутствует, и полиция надеется, что они просто не могут позвонить родным. Во многих местах также размыты дороги и отсутствует электричество.

Власти ранее сообщили, что около 700 жителей были эвакуированы поздно вечером после прорыва дамбы в городе Вассенберг недалеко от Кельна. Сейчас уровень воды стабилизировался. В зоне риска находится плотина Штайнбахталь на западе Германии. Там эвакуированы около 4,5 тысячи человек.