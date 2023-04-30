Мир 30 апреля 2023, 03:00 Меркель признала за собой вину в расколе общества в Германии Меркель: некоторые решения на посту канцлера Германии приводили к расколу в обществе Pxhere

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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что некоторые принятые ею на государственном посту решения приводили к расколу в обществе. Свою вину в произошедшем она признала в интервью газете Die Zeit.

«Мне приходилось сталкиваться с ситуациями в политике, которые привели к расхождению во мнениях в Германии», — сказала Меркель.

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В примера бывший немецкий канцлер привела решение не закрывать границы для беженцев из Сирии во время миграционного кризиса в Европе в 2015 году. Это, как отметила Меркель, привело к некоторым противоречиям.

Политик подчеркнула, что именно поэтому не может «отменить решения, которые приняла из соображений гуманности».

Меркель также выступила в поддержку открытого диалога по ситуации на Украине.

В марте бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что немецкому правительству при Меркель не стоило допускать окончание строительства российского «Северного потока — 2». Он напомнил, что тогда лично аннулировал экспорт кораблей-вертолетоносцев Mistral в Россию. Однако после этого поступка Франция оказалась в одиночестве, страну никто не поддержал.