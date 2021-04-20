Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газ из «Северного потока — 2» не хуже другого российского газа. Она также назвала противоречия касательно проекта политической борьбой.

Во вторник по видеосвязи прошла пленарная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Я хочу указать на то, что газ из „Северного потока — 2“, который пока не идет, не хуже газа из «Северного потока — 1» или того газа, который поступает из России через Турцию. У меня есть впечатление, что у нас тут, возможно, вокруг СП-2 есть конфликт, который гораздо шире», — передало РИА «Новости» слова канцлера.

Речь идет о многочисленных разногласиях между Россией и ЕС. Меркель напомнила, что Германия добилась сохранения транзита российского газа через Украину. Она отметила, что знает о противоречиях по поводу строительства «Северного потока — 2», назвав это политической борьбой.

Президент США Джо Байден ранее сообщил, что газопровод «Северный поток — 2» ему изначально не понравился. Американский лидер назвал ситуацию вокруг него сложной.