Меркель выступила за прямой диалог России и ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости добиться прямого диалога между руководством России и Евросоюза. Также она заметила, что нужно выработать единый подход к «провокациям» со стороны РФ.

«По моему мнению, мы, Европейский союз, должны искать прямого контакта с Россией и российским президентом», — сказала Меркель во время выступления в бундестаге. Ее процитировал «Интерфакс».

В своей речи она упомянула прошедший 16 июня саммит России и США. Канцлер приветствовала сам факт переговоров. Однако только разговора между американским и российским лидерами недостаточно. Она пояснила, что ЕС тоже не должен избегать диалога. При этом Меркель раскритиковала подход Евросоюза к «провокациям» со стороны России.

«События последних месяцев ясно показали не только Германии, что неправильно реагировать на российские провокации нескоординированным образом», — сказала она, отметив, что на подобные действия ЕС нужно отвечать «совместными и едиными усилиями».

По ее словам, нужно научиться противостоять «гибридному наступлению» РФ. При этом не надо отказываться от общих с Россией стратегических интересов. В частности, в сфере защиты климата, урегулировании ситуации в Сирии и Ливии.

«В то же время на повестке дня должны быть общие стратегические интересы [c Россией], к примеру, область защиты климата и, конечно, сфера мира и безопасности, урегулирование ситуации в Ливии и Сирии», — отметила канцлер.

Газета The Financial Times со ссылкой на дипломатические источники ранее сообщила, что Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон считают необходимым обдумать возможность организации саммита ЕС на уровне глав государств и правительств с участием российского президента Владимира Путина в будущем.