Меркель рассказала о конференции по ливийскому вопросу в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что предстоящая берлинская конференции станет стартом в урегулировании ливийского вопроса. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Al Jazeera.
«Берлинская конференция по Ливии — это не конец, а скорее, начало политического процесса под руководством ООН», — заявила Меркель.
Ранее лидеры России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор. В ходе него главы государств обсудили конференцию в Берлине, которая пройдет 19 января. На ней руководители стран планируют заняться вопросом о кризисе в Ливии.