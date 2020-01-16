Меркель рассказала о конференции по ливийскому вопросу в Берлине

«Берлинская конференция по Ливии — это не конец, а скорее, начало политического процесса под руководством ООН», — заявила Меркель.

Ранее лидеры России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор. В ходе него главы государств обсудили конференцию в Берлине, которая пройдет 19 января. На ней руководители стран планируют заняться вопросом о кризисе в Ливии.