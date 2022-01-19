Меркель предрекли возврат в большую политику

Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель возглавить консультативный совет, созданный для реформирования международной организации и поиска сфер, где необходимо вмешательство ООН. Она отказалась, но вероятно Меркель вскоре вернется в политику, сказал в разговоре с «Политикой сегодня» политолог-международник Петр Федосов.

Политический темперамент Меркель не позволит ей долго сидеть без дела, несмотря на то, что она заявляла, что хочет отдохнуть, считает эксперт.

«Вообще говоря, совершенно не исключено, что в какой-то временной перспективе мы увидим ее в качестве политика, причем крупного, в Германии. Я вполне могу представить себе Ангелу Меркель на посту федерального президента. Это чисто интуитивно. Ее шансы на участие в такого рода проекте и ее потенциал позволяют об этом думать и говорить», — сказал Федосов.

Ранее Ангелу Меркель назвали возможным кандидатом на пост генсека НАТО.