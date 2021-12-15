facebook_pixel
    15 декабря 2021, 23:07

    Ангелу Меркель назвали возможным кандидатом на пост генсека НАТО

    Главред «Национальной обороны» Коротченко назвал Меркель возможным преемником Столтенберга на посту генсека НАТО

    Артур Блянихов

    Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко обсудил с «Политикой Сегодня» сообщение о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг подыскивает для себя новую работу.

    Коротченко напомнил, что в сентябре следующего года у Столтенберга истекает срок полномочий на посту главы военного блока. В связи с этим он рассматривает вариант с возращением в Норвегию. По данным издания, его фамилия попала в список кандидатов на должность главы Центробанка Норвегии.

    Среди возможных кандидатов на замену Столтенбергу Коротченко указал на бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

    «Либо мы видим ряд, скажем, антироссийски настроенных фигур в странах Прибалтики, которые тоже метят на это место. Поэтому, очевидно, будет драка, место оно хлебное и весьма интересное для любого западного политика», — добавил собеседник издания.