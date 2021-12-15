Ангелу Меркель назвали возможным кандидатом на пост генсека НАТО

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко обсудил с «Политикой Сегодня» сообщение о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг подыскивает для себя новую работу.

Коротченко напомнил, что в сентябре следующего года у Столтенберга истекает срок полномочий на посту главы военного блока. В связи с этим он рассматривает вариант с возращением в Норвегию. По данным издания, его фамилия попала в список кандидатов на должность главы Центробанка Норвегии.

Среди возможных кандидатов на замену Столтенбергу Коротченко указал на бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

«Либо мы видим ряд, скажем, антироссийски настроенных фигур в странах Прибалтики, которые тоже метят на это место. Поэтому, очевидно, будет драка, место оно хлебное и весьма интересное для любого западного политика», — добавил собеседник издания.