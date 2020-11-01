Меркель попала в черный список берлинской пивной из-за карантина

Власти Германии объявили о введении карантина из-за коронавируса со 2 ноября. В ответ известная берлинская пивная Ständige Vertretung (StäV) добавила канцлера страны Ангелу Меркель в черный список.

«Правительство ФРГ не использовало время, начиная с апреля, чтобы подготовить население и экономику ко второй волне (коронавируса) зимой. То, что медицинские учреждения сейчас работают на грани возможности, что невозможно отследить цепочки заражения и что в больницах не хватает персонала — это было предсказуемо», — заявил в своем видеообращении исполнительный директор пивной Йорн Петер Бринкманн. Ролик он опубликовал в Facebook.

Бизнесмен подчеркнул, что правительство Германии не сделало ничего. Более того, институт Роберта Коха говорит, что заболеваемость в гастрономических заведениях не превышает и 3%. Несмотря на это, отметил Бринкманн, в стране вводят запрет на профессию. В свою очередь деловой партнер бизнесмена Ян Филипп Бубингер заявил, что власти думают о спасении экономики, но в гастрономическом секторе работают более 2,5 миллиона людей, которые тоже относятся к экономике.

«Известно, что многие политики являются нашими гостями. Некоторые из этих политиков решили вчера вновь закрыть гастрономические предприятия, запретить нам делать нашу работу. Этих политиков мы немедленно вносим в „черный список“», — сообщил Бубингер.

Он добавил, что в перечень вошли канцлер Ангела Меркель, министр финансов Олаф Шольц, премьер-министр Баварии Маркус Зодер и другие политики.

Ранее канцлер Ангела Меркель по итогам переговоров с правительством объявила о введении «ограниченного карантина» в Германии. Новые правила начнут действовать со 2 ноября.