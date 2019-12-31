Меркель поблагодарила Россию и Украину за продление транзита газа

Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала завершение переговоров России и Украины по продолжению транзита газа. Она поблагодарила за достигнутые успехи Москву и Киев.

«Я (Ангела Меркель — прим. ред.) радуюсь, что после полутора лет продолжавшихся переговоров о транзите российского газа через Украину удалось их успешно завершить», — цитирует Меркель ее официальный представитель Ульрике Деммер на странице в Twitter.

Канцлер выразила мнение, что успех переговоров стал важным сигналом для гарантирования европейской безопасности в газовой сфере. Меркель поблагодарила власти России и Украины, вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, министра экономики ФРГ Петера Альтмайера и всех остальных причастных лиц.

Очередные переговоры делегаций России и Украины в Вене стартовали 26 декабря. Стороны прорабатывали три документа: соглашение между новым оператором газотранспортной системы Украины и «Газпромом», договор об организации транзита и мировое соглашение об отказе от взаимных претензий.

Накануне стало известно, что ПАО «Газпром», НАК «Нафтогаз Украины», ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) и Министерство юстиции Украины подписали договор о продлении транзита газа после 31 декабря 2019 года. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер объявил журналистам, что подписан целый пакет соглашений и что они вступили в силу.