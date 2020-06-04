Меркель не станет выдвигаться на должность канцлера

Ангела Меркель заявила, что не собирается больше выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера ФРГ. Она подчеркнула, что это решение окончательное.

Об этом Меркель заявила в ответ на вопрос одного из журналистов. Он поинтересовался, не считает ли политик своей ответственностью вновь баллотироваться на должность канцлера на фоне кризиса, который вызвал коронавирус. Ее ответ процитировало РИА «Новости».

Нет. Нет. Действительно нет. Это совершенно точно Ангела Меркель

Действующий канцлер Германии уже не раз заявляла о своем решении не участвовать в следующих выборах. 17 июля Меркель исполнится 65 лет, свой пост она занимает с 2005 года. Сейчас идет ее четвертый срок управления страной.

Во время пресс-конференции Ангела Меркель также заявила, что планирует продолжить сотрудничество с Дональдом Трампом. Она выразила надежду, что США удасться успешно справиться с массовыми протестами, которые вспыхнули в стране после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда. Канцлер подчеркнула, что расизм существовал во все времена в разных странах, и Германия не стала исключением.

Ранее Меркель заявила, что вакцина от коронавируса должна быть доступна во всех странах. Она уверена — справится с новым типом инфекции можно будет только в том случае, если разные государства будут сотрудничать друг с другом.