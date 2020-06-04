Меркель призвала сделать вакцину от коронавируса доступной по всему миру
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вакцина от коронавируса должна быть доступной для всех стран. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным RT, она считает, что коронавирус можно будет победить только при условии сотрудничества между странами.
«Вакцины должны быть доступны во всем мире», — подчеркнула Меркель.
Также она добавила, что нужно «выстраивать исследовательские альянсы, упрощать процедуры, чтобы быстрее добиваться результата».