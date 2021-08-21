Меркель назвала будущего канцлера Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала своим преемником председателя Христианско-демократического союза Армина Лашета. Такое заявление она сделала на предвыборном мероприятии в Берлине.

«Это повод бороться, чтобы за этими <…> годами у власти последовали новые годы. Ради этого мы работаем. Для нашей страны, для ХДС/ХСС с Армином Лашетом — будущим канцлером Федеративной Республики Германия», — процитировало РИА «Новости» Ангелу Меркель.

Она сказала, что это будут первые выборы с 1994 года, в которых действующий канцлер не будет стремиться к переизбранию.

Меркель выделила личные качества Лашета и заявила, что именно они определяют его как политического деятеля.

Ранее Ангела Меркель 20-й и последний раз посетила Россию в статусе канцлера Германии. Она провела встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

На приветственной части встречи Путин пригласил гостью сесть, дождался, пока она это сделает, и затем сел сам. Меркель была в закрытой позе со скрещенными ногами и сомкнутыми руками, что обычно говорит о сдержанности и попытках сконцентрироваться. Также эта поза говорит о желании защитить себя. И дело тут может быть не в пугающей ее атмосфере Кремля, а в немецкой собранности или контроле над собой.