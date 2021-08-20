Скрытые сигналы мировых лидеров. Что вывело на эмоции Меркель и Путина

Ангела Меркель 20-й и последний раз посетила Россию в статусе канцлера Германии. Она провела встречу с российским лидером Владимиром Путиным. «360» проанализировал эмоции и жесты сторон во время визита.

Канцлер начала свой визит в Москву с вознесения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Затем она отправилась на встречу с Путиным в Кремле. Президент торжественно вошел в зал с широкой улыбкой и уже классическим букетом цветов. Для него были выбраны светлые тона и средний размер. Российский лидер преподнес цветы канцлеру, после чего она заулыбалась. В этот раз коллеги почему-то не пожали друг другу руки.

На приветственной части встречи Путин пригласил гостью сесть, дождался пока она это сделает и затем сел сам. Меркель была в закрытой позе со скрещенными ногами и сомкнутыми руками, что обычно говорит о сдержанности и попытках сконцентрироваться. Также эта поза говорит о желании защитить себя. И дело тут может быть не в пугающей ее атмосфере Кремля, а в немецкой собранности или контроле над собой.

Путин на публичной части встречи сидел как всегда расслабленно и уверенно, с широко расставленными коленями и локтями. Он был рад встретить Меркель, много улыбался и благодарил за успешное двустороннее сотрудничество. В какой-то момент у канцлера не зазвонил телефон. Президент не стал заострять внимания на произошедшем.

Канцлер была по-обычному спокойна и сдержанна, много кивала, невербально подчеркивая свое согласие. Произнося официальный текст, была безэмоциональна. Заулыбалась лишь в тот момент, когда стала благодарить за эту встречу.

Закрытые переговоры длились почти три часа, следом пресс-конференция. Свою речь начал Путин, тяжело выдыхая, предвкушая предстоящую обстановку. Во время выступлений обе стороны были серьезны, строги и сдержаны.

Прощальная встреча канцлера Германии и президента России прошла официально и сдержанно. С Путиным Меркель встречалась более 30 раз. Теперь она уходит с поста канцлера и на встрече с Путиными сказала, что очень этому рада. В ответ президент подчеркнул, что и после отставки она будет желанным гостем в России.