Меркель, Макрон и Зеленский призвали Россию увести войска от границы с Украиной

Канцлер Германии Ангела Меркель, президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский призвали Россию увести войска от границы Украины и Крыма. Все эти страны относятся к Нормандской четверке, где четвертая страна — Россия.

Призыв к отводу войск от границ Украины и Крыма появился после видеоконференции в рамках визита Зеленского в Париж, говорится на сайте канцелярии немецкого лидера. Во время визита украинского президента стороны обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и обеспокоились наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной.

Напряженность в отношениях России и Украины, а также стран Запада возросла из-за обострения конфликта в Донбассе в конце марта. Киев, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещениях военной техники в районе линии разграничения.

Чуть позже Украина обвинила РФ в наращивании военного присутствия в регионе. В Минобороны Украины считают, что Москва сосредоточила на границе регулярные военные части и активизировала тренировки ополчения. В Кремле же заявили, что российская армия перемещается по своей территории в тех направлениях, в которых считает нужным. Тем более в этих учениях есть причина.