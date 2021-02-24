Меркель дала «несколько месяцев» обузданию ковида в Германии

Германия надеется взять ситуацию с COVID-19 под контроль в течение нескольких месяцев. Немецкие власти заявили, что это возможно при условии эффективности вакцин.

Ситуацию в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung оценила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Если вакцины покажут свою эффективность, а их производство и поставки будут в обещанных нам объемах, то через несколько месяцев мы приблизимся к так называемому коллективному иммунитету», — сказала она.

По словам Меркель, эпидемическая обстановка в стране, по сравнению с концом 2020 года, улучшилась. Канцлер поблагодарила за это, в том числе, немцев, «которые внесли огромный вклад своим поведением».

«Сегодня ежедневное количество заражений значительно ниже, и, слава Богу, число смертельных случаев стало уменьшаться. Тем не менее, этот показатель по-прежнему шокирующе высок», — подчеркнула Меркель.

На грани катастрофы находится ситуация с распространением коронавируса в Чехии. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что крематорий в Карловых Варах не успевает сжигать тела погибших.