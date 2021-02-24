Чехия на грани катастрофы из-за ковида. Тела погибших не успевают сжигать

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране находится на грани катастрофы. Об этом он сообщил журналистам по итогам заседания правительства.

Ситуация с пандемией в Чехии носит беспрецедентный характер, заявил Бабиш. По словам политика, сейчас нужно сделать все возможное, чтобы предотвратить тотальную катастрофу. Число заболевших COVID-19 в тяжелой форме драматически растет с каждым днем. О возобновлении занятий в школах пока не может быть и речи, признал премьер-министр.

«Сегодня будем обсуждать ситуацию с медиками, с профсоюзами, с оппозицией. Вечером снова состоится заседание кабмина», — сообщил Бабиш. Крематорий в Карловых Варах не успевает сжигать тела погибших.

Чешский премьер также подтвердил появление в стране нового «южноафриканского» штамма коронавируса.

За минувшие сутки в Чехии выявили 15 672 новых случая заражения коронавирусом, рассказало РИА «Новости». Общее число заболевших в стране достигло 127 240 человек, из них 6817 находятся в больницах.

Пивоварни Германии ранее пожаловались на миллионные убытки из-за ограничений в период пандемии. Производители вынуждены были уничтожить огромные объемы продукции.