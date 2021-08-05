Мэр украинского города облил грязной водой депутата из партии Зеленского

Депутат от «Слуги народа» Александр Качура пришел на заседание горсовета в Конотопе с бутылкой грязной воды из-под крана и пожаловался на ее качество. Мэр города Артем Семенихин заявил, что нардепы должны сами добыть деньги на водопровод, и облил его этой водой со словами, что парламентарий перегрелся.

«Ко мне обращаются очень много граждан из моего родного города по поводу того, что у них есть много претензий к работе местной власти. Я их выслушал и сообщил, что готов оказать конструктивную поддержку. Набрал воду из-под крана, которая течет также и у моих родителей, и поставил ее на стол президии», — рассказал сайту «Страна.ua» Качура.

Он предложил отправить воду на экспертизу, однако Семенихин, по его словам, начал выхватывать бутылку, пытался облить оппонента и облился сам. Качура добавил, что охранники градоначальника оттолкнули его.

Депутат отметил, что против мэра Конотопа завели уголовное дело.

В июле бывший замминистра внутренних дел Молдавии Геннадий Косован и экс-советник президента Сергей Тофилат подрались в телеэфире. Косовану пришлось вызвать скорую.