Бывшие молдавские политики подрались в телеэфире. Одному из них вызвали скорую

Бывший замминистра внутренних дел Молдавии Геннадий Косован и экс-советник президента Сергей Тофилат сошлись врукопашную в прямом эфире на телеканале Jurnal TV. Тофилат вырубил Косована, которому понадобилась помощь врачей.

Бывших политиков пригласили на передачу в качестве экспертов. Во время дискуссии они поругались: Косован назвал Тофилата недоноском и плеснул в него водой из стакана. Бывший советник молдавского президента не остался в долгу. Он набросился на своего обидчика с кулаками и повалил его на пол. Косован остался лежать без движения. Ему понадобилась помощь врачей.

В этой передаче также принимал участие председатель Либеральной партии Молдавии Дорин Киртоакэ. На своей странице в Facebook он осудил Тофилата.

«Если тебя облили водой, можешь ответить так же, но не кулаками. <…> Когда ты на телевидении, тем более нельзя применять насилие. Господину Косовану была оказана медицинская помощь, пришлось вызвать скорую помощь», — написал Киртоакэ.

Позже ведущий Дмитрий Мишин сообщил, что экс-политики помирились и пожали друг другу руки.