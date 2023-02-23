Мир 23 февраля 2023, 00:47 Мэр Стамбула сообщил о сносе аварийных зданий Мэр Стамбула Имамоглу заявил о планах снести более 300 зданий РИА «Новости»

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В турецком Стамбуле начали сносить здания, которые власти отнесли к числу аварийных, и те, что находятся в зоне риска обрушения в случае землетрясения, написал в Twitter мэр Экрем Имамоглу. Об этом сообщило РИА «Новости».

Это касается 318 домов, в которых проживают около 10 тысяч человек. В Стамбуле запустили программу, позволяющую выявить риск обрушения еще в 2019 году.

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«Мы начали снос зданий, которые грозят обрушиться в любой момент согласно результатам проверки. В качестве дополнительного стимула и для ускорения процесса мэрия Стамбула предоставляет 4500 лир (17,9 тыс. рублей) на аренду», — пообещал Имамоглу.

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В 2008 году были опубликованы результаты исследования сейсмологов. Согласно данным, до 2030 года в Стамбуле с высокой вероятностью произойдет мощное землетрясение, его жертвами могут стать до ста тысяч человек.

С начала февраля в Турции произошла серия разрушительных землетрясений, затронувших 11 провинций. Власти начали расследования, в рамках которых арестовали более 300 человек. Речь идет о людях, которые причастны к строительству пострадавших зданий.