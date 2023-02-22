Мир 22 февраля 2023, 16:06 Более 340 человек арестовали в Турции после серии землетрясений TRT: после землетрясений в Турции арестованы свыше 340 человек по обвинению в мародерстве РИА «Новости»

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Число арестованных после землетрясений в Турции превысило 340 человек. Об этом сообщили журналисты местного телеканала TRT.

По их данным, этим задержанным вменяли обвинения в мародерстве и нарушении норм строительства. Аресты проводились по просьбе главных прокуратур в 11 провинциях Турции. Эти регионы серьезно пострадали после серии землетрясений.

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Также журналисты отметили, что по результатам расследований правоохранители Турции установили 564 подозреваемых в нарушении правил возведения зданий. Эти постройки оказались разрушенными после толчков на территории Турции. По состоянию на 22 февраля из 564 человек арестованы не менее 160 подозреваемых. Остальных пока ищут.

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По данным авторов материала, по результатам расследований о мародерстве турецкие правоохранители установили 282 подозреваемых. По состоянию на 22 февраля под арестом находится более половины из них — 181 человек.