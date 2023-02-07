Мир 07 февраля 2023, 17:15 Мэр Парижа изменила мнение о возможном допуске россиян к Олимпийским играм Мэр Парижа Идальго высказалась против участия российсих спортсменов в Олимпийских играх rawpixel

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Мэр Парижа Анн Идальго выступила против участия российских спортсменов на Олимпиаде-2024, написало издание Franceinfo. При этом в конце января ее позиция была совсем другой.

«Пока идет эта агрессия России против Украины, невозможно, чтобы (российская — прим. ред.) делегация как ни в чем не бывало приехала в Париж. Я против», — заявила Идальго.

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Она напомнила, что решение остается за Международным олимпийским комитетом.

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В январе, после заявления МОК о возможном допуске России и Белоруссии к Играм, мэр Парижа считала, что «спортсменов нельзя лишать возможности соревноваться», и предлагала разрешить российским атлетам выступить в нейтральном статусе.

Другие страны по разному отнеслись к возможному возвращению российских спортсменов на мировую спортивную арену. По словам главы Министерства спорта и туризма Польши Камиля Бортничука, 10 февраля министры из разных стран мира соберутся на встречу, где обсудят этот вопрос. Бортничук считает, что представители Великобритании, Австралии, Канады, Южной Кореи, Японии выступят против участия России в состязаниях.