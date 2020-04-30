Врач в Нью-Йорке покончила с собой, «потому что устала»

Женщина болела две недели и уже чувствовала себя хорошо. Она даже собиралась вернуться на работу, но коллеги сказали ей отдохнуть дома еще. После этого врач покончила жизнь самоубийством.

Отец Лорны Филип рассказал, что она не справилась с травмой, которая появилась у женщины за время борьбы с пандемией.

«Она покончила с собой, потому что устала», — заключил он.