Мэр Мехико заявила, что 15 человек погибли при крушении путей метро

Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум подтвердила информация о гибели 15 человек при крушении метромоста. Ее заявление привел телеканал Milenio.

Мост вместе с поездом рухнул на юго-востоке Мехико, около станций «Оливос» и «Тесонко», 3 мая, в 22:25 по местному времени (4 мая 06:25 по московскому времени). Изначально сообщалось о шести погибших и по крайней мере 70 пострадавших.

Мексиканцы обвинили в трагедии местные власти, которые якобы знали о состоянии моста. По данным издания El Universal, люди ранее говорили о значительных трещинах метромоста после землетрясения, которое произошло 19 сентября. Жители Мехико требуют наказать виновных в обрушении путей метро.

Метрополитен в мексиканской столице — один из крупнейших в Северной Америке. Последнее крупное ЧП случилось в метро Мехико в январе 2021 года. Тогда при пожаре на центральном посту в историческом центре погиб один человек, еще 29 пострадали. Как написало РИА «Новости», тогда работу метрополитена остановили на три дня. После этого заработали три линии, на восстановление остальные трех ушло около месяца.