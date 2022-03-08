Мэр Львова попросил помощи при размещении беженцев

Украинский Львов принял уже 200 тысяч беженцев и находится на пределе своих возможностей. Об этом заявил мэр города Андрей Садовой, передает РИА «Новости».

По имеющимся данным, Садовой попросил помощи международных организаций в размещении прибывающи в город украинцев. Мэр подчеркнул, что известные люди должны оказывать публичную поддержку беженцам в сложившейся ситуации.

Между тем, Россия объявила время начала «режима тишины», когда мирные жители Харькова, Киева. Чернигова, Сум и Мелитополя смогут выйти из города. Украина должна была представить письменное согласование подходов и гарантии по обеспечению безопасности на заявленных маршрутах до 03:00 по Москве.

Ранее об отказе Украины от предложенных Москвой гуманитарных коридоров заявила вице-премьер страны, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных террриторий Ирина Верещук. Она призывала РФ к согласию на выезд мирного населения на украинскую сторону.