16 декабря 2023, 05:31
Мэр Лондона отказался предоставить Киеву списанные машины
Telegraph: мэр Лондона Хан отказался предоставить Киеву машины для утилизации
Мэр Лондона Садик Хан отказался передавать Украине машины, предназначенные для утилизации, сообщила газета The Telegraph. С такой просьбой к нему обратился мэр Киева Виталий Кличко. Он предлагал подарить списанные машины ВСУ для использования «в различных спасательных и транспортных целях».
Как рассказали авторы статьи, Кличко направил письмо Хану еще в сентябре. Он предложил подарить Украине часть автомобилей, предназначенных для утилизации в рамках программы «зон максимально низкого загрязнения».
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Свой отказ мэр столицы Великобритании объяснил тем, что закон запрещает подобные действия, так как требует, чтобы данная схема утилизации «принесла пользу лондонцам с экономической и экологической точки зрения»
Ранее стало известно, что Аргентина хочет передать Украине два неисправных вертолета Ми-171E российского производства. Власти южноамериканской страны рассчитывают, что США примут их отправку за поддержку Украины. Помощь ВСУ стала одним из условий, которые Америка поставила Аргентине для возможности купить истребители F-16.
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