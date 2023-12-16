16 декабря 2023, 03:18
Аргентина захотела передать Украине неисправные вертолеты российского производства
Noticias Urbanas: Аргентина передаст Украине два неисправных вертолета Ми-171E
Аргентина планирует передать Украине два транспортных вертолета Ми-171E российского производства. Обе машины неисправны, отметили в издании Noticias Urbanas.
«Два аппарата, принадлежащие III эскадрилье VII вертолетной группы VII авиационной бригады в Морено, Буэнос-Айрес, выведены из строя. Пожертвование предлагается как жест поддержки со стороны Аргентины Украине», — написало издание.
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Вертолеты Аргентина купила у России в 2011 году для использования в арктических программах. Вопрос передачи машин Украине обсуждали с президентом Владимиром Зеленским во время его визита в Буэнос-Айрес. Официальной информации о передачи вертолетов нет.
Президент Аргентины Хавьер Милей согласился провести посвященный Украине саммит в 2024 году, сообщили в офисе Зеленского. Мероприятие может состояться в начале следующего года.
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