Мир 16 декабря 2023, 03:18 Аргентина захотела передать Украине неисправные вертолеты российского производства Noticias Urbanas: Аргентина передаст Украине два неисправных вертолета Ми-171E Unsplash

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Аргентина планирует передать Украине два транспортных вертолета Ми-171E российского производства. Обе машины неисправны, отметили в издании Noticias Urbanas.

«Два аппарата, принадлежащие III эскадрилье VII вертолетной группы VII авиационной бригады в Морено, Буэнос-Айрес, выведены из строя. Пожертвование предлагается как жест поддержки со стороны Аргентины Украине», — написало издание.

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Вертолеты Аргентина купила у России в 2011 году для использования в арктических программах. Вопрос передачи машин Украине обсуждали с президентом Владимиром Зеленским во время его визита в Буэнос-Айрес. Официальной информации о передачи вертолетов нет.

Президент Аргентины Хавьер Милей согласился провести посвященный Украине саммит в 2024 году, сообщили в офисе Зеленского. Мероприятие может состояться в начале следующего года.