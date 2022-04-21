Мэр Купянска рассказал о звонках с телефона задержанной СБУ дочери

Мэр города Купянска в Харьковской области Геннадий Мацегора сообщил, что получает звонки с телефона своей дочери, задержанной СБУ в Ивано-Франковске. Неизвестные «люди, переживающие за Украину» предлагают ему приехать за девушкой. Рассказ мэра привело РИА «Новости».

«С ее телефона звонят, я говорю: представьтесь. Не представляются… „Мы те люди, которые переживают за Украину“», — рассказал Мацегора.

Он добавил, что звонящие предлагали лично приехать за дочерью и получить при этом некое «задание». Его суть мэру не раскрыли.

Мацегора добавил, что обращался за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому, уполномоченному по правам человека Верховной рады Людмиле Денисовой и в международные организации. Однако они игнорируют обращения.

Мэр Купянска предположил, что его дочь в настоящее время находится в Ивано-Франковском СБУ. Информации о состоянии ее здоровья у Мацегоры нет.

Купянск месяц назад перешел под контроль ВС РФ. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала, что в этой связи мэра города подозревают в государственной измене в связи с поддержкой российских военных. Сам Мацегора заявлял, что СБУ задержала его дочь и угрожает с ней расправиться.