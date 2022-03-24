«За то, что сдал город». Мэр Купянска заявил, что СБУ похитила его дочь

Мэр Купянска Геннадий Мацегора заявил, что СБУ похитила его 20-летнюю дочь за то, что он сдал свой город без боя. Мацегора обратился к президенту Украины Зеленскому с просьбой, если нужно, судить его или взять его жизнь, но помочь освободить Дарью. Обращение опубликовал Telegram-канал Readovka.

Мэр рассказал, что семье поступают угрозы расправы над девушкой.

«Владимир Александрович, если вы считаете, что я как мэр города совершил должностное преступление и один без оружия не противостоял вооруженной армии, судите меня. Если вам нужна моя жизнь, возьмите ее. Но помогите спасти дочь», — сказал Мацегора на видео.

Он подчеркнул, что именно Зеленского будет винить, если с дочерью что-нибудь случится.

Дарью, живущую в Ивано-Франковской области, задержали три дня назад сотрудники местной СБУ. Мацегора обратился к представителю уполномоченного по правам человека Верховной рады. После этого девушку пообещали отпустить домой к концу дня, однако этого не произошло.

Купянск Харьковской области перешел под контроль российских военных в самом начале спецоперации, 28 февраля.