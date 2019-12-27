Мэр Херсона Владимир Николаенко и свыше трех десятков депутатов городского совета ответили на заявление российского президента Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.

По мнению Николаенко, «на такие заявления нужно реагировать», приводит его слова пресс-служба мэрии Херсона.

«Мне кажется, мы должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные российские территории — это болота под Москвой», — заявил мэр Херсона.

Он также заявил, что всеми остальными территориями Москва завладела якобы благодаря «жестокости и коварству», а также создавая внутренние кризисы в соседних государствах, используя их слабости и нарушая договоренности.

Николаенко добавил, что ему трудно представить, как Путин мог решить, что Россия имеет отношение к «столь прекрасному и далекому от московских болот» Причерноморью.

На большой ежегодной пресс-конференции, прошедшей 19 декабря, российский лидер упомянул «исконно русские земли», к числу которых он отнес Причерноморье. На следующий день после пресс-конференции замглавы украинского МИД Василий Бондар во время вопросов к правительству в парламенте затронул эту тему. По его словам, украинские дипломаты осуждают любые попытки России посягать на территориальную целостность Украины.