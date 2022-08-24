Небензя указал на окончательное превращение Украины в анти-Россию

Киевский режим в любом случае потерпит фиаско — Запад только затянет его агонию. Сама Украина окончательно превратилась в анти-Россию. До полного идейного и идеологического банкротства страны осталось недолго.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил об этом на заседании Совета безопасности всемирной организации.

«Украина окончательно превратилась в дремучую и безжалостную анти-Россию и уверенно движется к своему полному идейному и политическому банкротству», — отметил он.

Небензя обратил внимание, что западные страны способны лишь затянуть агонию киевского режима, «но не предотвратить его фиаско».

«Хотел бы пожелать братскому украинскому народу обрести наконец свободу и получить возможность строить такое общество, которое уважало бы элементарные права человека и национальную идентичность и жило бы в мире со своими соседями», — подчеркнул дипломат.

По его словам, подобный исход уже близок, несмотря на старания киевского режима и его западных покровителей.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Россия начала спецоперацию на Украине, поскольку не могла мириться с возможностью «расквартировки» НАТО в этой стране.