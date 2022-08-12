Менеджер банка в Анталье стал заложником посетителя

В Анталье неизвестный взял в заложники менеджера банка. Об этом сообщили журналисты турецкой газеты Hurriyet.

«Менеджер банка в районе Кепез Антальи был взят в заложники неизвестным вооруженным человеком», — написали они.

По их словам, ситуация уже находится на контроле у правоохранителей. На место происшествия прибыло несколько бригад полиции. Стражи порядка начали работу перед отделением банка. По данным журналистов, правоохранители не забывают о соблюдении мер предосторожности.

Причины произошедшего пока не уточняются.

Анталья — курортный регион Турции, пользующийся большой популярностью у российских туристов. Однако в этом году стоимость путевок в эту страну в среднем увеличилась на 50%. По данным на начало июля, семидневные туры в Анталью по системе «все включено» начинались от 51 тысячи рублей за одного туриста. При этом минимальная стоимость отдыха в пятизвездочном отеле этого региона Турции начиналась от 60 тысяч рублей.

Также в рейтинг доступных по стоимость и открытости границ стран вошли ОАЭ и Египет. Там стоимость отдыха начиналась от 45 и 59 тысяч соответственно по состоянию на начало июля.