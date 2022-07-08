Россиянам перечислили самые доступные места для отдыха

Операторы TEZ TOUR, FUN&SUN и агентство «Апрель-тур» назвали россиянам самые выгодные варианты отдыха за границей и в России в текущем летнем сезоне. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Так, Турция в среднем «выросла» на 50% по сравнению с прошлым годом, однако недорогие путевки можно найти и сейчас. Семидневные туры в Анталию по системе «все включено» начинаются от 51 тысячи рублей с человека. Такая же путевка, но с отдыхом в пятизвездочном отеле, начинается от 60 тысяч рублей.

Отправиться на недельный отдых в Египет с проживанием в четырехзвездочном отеле по системе «все включено» можно от 59 тысяч рублей на человека.

Туроператоры отмечают, что летом недорогим будет отдых и в ОАЭ, где из-за сильной жары спрос среди туристов резко падает. Полный пакет на неделю с проживанием в четырехзвездочном отеле с завтраками начинается от 49,5 тысячи рублей на человека.

Путешественникам также предлагают присмотреться к внутренним направлениям, среди которых наиболее доступны: Карелия, где четыре дня будут стоит 13 тысяч рублей с человека, Дагестан — 34 тысячи рублей за семь дней, Камчатка — 38 тысяч рублей за семь дней.