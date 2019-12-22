«Мелкий, жалкий и ущербный». Экс-депутат Рады дал характеристику Петру Порошенко
Ранее пресс-секретарь государственного бюро расследований Украины Анжелика Иванова сделала заявление об обысках в спортивном клубе «Пятый элемент». Средства массовой информации связывают заведение с Петром Порошенко. Иванова сообщила, что интерес к клубу правоохранители проявили в рамках расследования двух уголовных дел.
Мураев написал, что «никогда не понимал и не уважал Порошенко», но был крайне удивлен ситуацией со скрытыми камерами, установленными в раздевалках спортклуба. Экс-депутат Рады предположил, что Петр Порошенко «в одиночестве или с кем-то в компании» смотрел тайно отснятые ролики.
«Тупое, жадное, мелкое, жалкое, больное и ущербное существо. А ведь если мысли возмущенных граждан справедливо материализуются, то персонаж (Петр Порошенко — прим. „360“) будет кричать на каждом углу, что членовредительство произошло на политической почве», — выразил свое мнение Евгений Мураев.
По данным директора государственного бюро расследований Романа Трубы, на Украине расследуется 15 уголовных дел, в которых фигурантом является бывший президент Порошенко.