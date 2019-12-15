Госбюро рассказало о 15 уголовных делах с участием Порошенко

Следователи работают с 15 делами Порошенко. Некоторые из них зарегистрированы весной, другие появились недавно.

«Каждое уголовное производство сложное, по каждому из них ведутся десятки следственных действий…» — рассказал Труба.

Рассмотрением всех этих дел занимаются семь следователей. При этом директор Госбюро отметил: «Это очень трудоемкий процесс, требующий высокого профессионализма, внимания и выдержки».

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Кроме того, Государственное бюро расследований (ГБР) направило в Генпрокуратуру проект подозрения Порошенко в нарушениях при назначения членов Высшего Совета Правосудия. Должностные лица должны ознакомиться с документом и выдать согласие. Бывший президент — народный депутат, напомнил Труба. По этой причине на оглашение ему подозрения необходимо получить согласие Верховной рады. Однако документ лежит в Генпрокуратуре два месяца, о результатах этого рассмотрения не знают ни следователи, ни ГБР.

Дело Порошенко за государственную измену зарегистрировано несколько дней назад, рассказал Труба. Следственные действия пока еще не начинались, предстоит допрос всех участников. Дело должно быть не политическим, а правовым, поэтому директор Госбюро предложил не связывать эти материалы с подписанием Минских договоренностей.

В конце ноября ГБР обнародовало список уголовных дел, по которым проходит Порошенко. Расследования идут в отношении госизмены, легализации преступных денежных средств, возможного вмешательства в деятельность судебной власти.