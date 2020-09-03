Мелания Трамп использовала личный email для официальных переписок

Первая леди США Мелания Трамп использовала личную электронную почту для официальных переписок в Белом доме вместо государственной. Об этом рассказал ее бывшая советница Стефани Волкофф.

«Мелания никогда не занималась политикой. Но было очень трудно добиться того, чтобы Белый дом дал ей доступ [в государственные системы]», — приводит ее слова CNN.

Первая леди не является федеральным служащим и не подчиняется закону для чиновников, которым запрещают использование личной учетной записи электронной почты для официальных государственных переписок.

Напомним, в 2016 году по время президентской кампании в Сеть утекло множество компрометирующих переписок Хиллари Клинтон. На дебатах Дональд Трамп обвинил своего конкурента в использовании частного почтовый сервера, вместо правительственного. Это было основой его кампании по «уничтожению» доверия избирателей к его политическому оппоненту.

На вопрос издания, почему миссис Трамп использовала частную электронную почту после нападок ее мужа на Клинтон, Волкофф сказала: «Вас это действительно удивляет? Я думаю, что Трамп— это Трамп. И они делают все, что хотят и играют по своим собственным правилам. Это прискорбно».

Волкофф добавила, что она переписывались с первой леди через личную электронную почту, потому что в первый месяц работы у нее не был настроен доступ к учетной записи Белого дома.

Первая леди часто нарушает протоколы и не беспокоится о правилах. На днях она не позволила мужу взять ее за руку во время спуска с самолета. Или, например, надела куртку с провокационной надписью «Мне все равно. А вам?».