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    03 сентября 2020, 02:28

    Мелания Трамп использовала личный email для официальных переписок

    Арина Гудилова

    Первая леди США Мелания Трамп использовала личную электронную почту для официальных переписок в Белом доме вместо государственной. Об этом рассказал ее бывшая советница Стефани Волкофф.
    Мелания Трамп использовала личный email для официальных переписок

    «Мелания никогда не занималась политикой. Но было очень трудно добиться того, чтобы Белый дом дал ей доступ [в государственные системы]», — приводит ее слова CNN.

    Первая леди не является федеральным служащим и не подчиняется закону для чиновников, которым запрещают использование личной учетной записи электронной почты для официальных государственных переписок.

    Напомним, в 2016 году по время президентской кампании в Сеть утекло множество компрометирующих переписок Хиллари Клинтон. На дебатах Дональд Трамп обвинил своего конкурента в использовании частного почтовый сервера, вместо правительственного. Это было основой его кампании по «уничтожению» доверия избирателей к его политическому оппоненту.

    На вопрос издания, почему миссис Трамп использовала частную электронную почту после нападок ее мужа на Клинтон, Волкофф сказала: «Вас это действительно удивляет? Я думаю, что Трамп— это Трамп. И они делают все, что хотят и играют по своим собственным правилам. Это прискорбно».

    Волкофф добавила, что она переписывались с первой леди через личную электронную почту, потому что в первый месяц работы у нее не был настроен доступ к учетной записи Белого дома.

    Первая леди часто нарушает протоколы и не беспокоится о правилах. На днях она не позволила мужу взять ее за руку во время спуска с самолета. Или, например, надела куртку с провокационной надписью «Мне все равно. А вам?».

    Новости SMI.FM