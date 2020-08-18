Мелания Трамп не позволила мужу взять ее за руку. Видео

Американская первая леди Мелания Трамп вновь стала объектом для обсуждения. Она одернула руку, когда Дональд Трамп пытался помочь ей при спуске с президентского борта. В Сети увидели в ситуации «российский след».

Видео разместило в своем Twitter издание The Sun. В кадре жена американского лидера отстранилась от него и не позволила взять ее за руку.

Пользователи начали иронизировать насчет ситуации. «Как будто она вышла за него замуж только из-за денег или чего-то подобного», — писали в комментариях.

«Ей платит Путин. Для того, чтобы контролировать Дональда Трампа», — предположили в ответ.

Другие заметили, что Мелания таким образом просто поправляет развевающееся на ветру платье или не хочет, чтобы муж дотронулся до ее сумочки.