Мексиканцы прикинулись стариками, чтобы получить вакцину от коронавируса

Двое мужчин задержаны в Мексике. Все из-за того, чтобы они притворялись пожилыми людьми для получения вакцины от коронавируса.

Случай произошел еще 27 марта в Мехико. Однако известно об этом стало только сейчас. Мужчины 30 и 35 лет «с выкрашенными в седой цвет волосами и бровями, а также с маской, чтобы их было невозможно узнать», пришли в центр вакцинации. Об этом сообщила мексиканская газета La Jornada.

Они предоставили чужие документы. Обман раскрылся благодаря работнице центра. Она по голосам определила, что пациенты выдают себя за кого-то другого.

Желавших получить вакцинацию препаратом Pfizer мужчин задержали, а затем арестовали по обвинению в краже личных данных.

Недавно похожий случай произошел в штате Флорида в США. Две американки состарили себя, чтобы получить вторую дозу вакцины от COVID-19. На самом же деле одной мошеннице было 33 года, другой — 34. Их не допустили до вакцинации, написала газета «Известия».

Тем временем в России теперь, кроме «Спутника V», будут прививать препаратом «ЭпиВакКорона». В регионы направлено более 200 тысяч доз. Вакцинация в РФ полностью бесплатная.