До конца года «ЭпиВакКороной» запланировали привить около 5 млн россиян

Свыше 20 тысяч россиян уже привились вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона». До конца года вакцинировать этим препаратом планируется около пяти миллионов человек. Об этом заявил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

«Сейчас привиты немногим более 20 тысяч россиян, до конца года планируется охватить не менее пяти миллионов человек», — рассказал Максютов РИА «Новости».

Сейчас более чем в 40 субъектов России везут свыше 230 тысяч комплектов вакцины, отметил он. Таким образом, в скором времени начнется массовая вакцинация «ЭпиВакКороной».

«ЭпиВакКорона» стала второй по счету вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России. Ее разработал научный центр «Вектор». По словам Максютова, препарат является однокомпонентным. Однако вводится дважды с интервалом в 21 день.

Он добавил, что побочные эффекты у вакцины практически отсутствуют. У небольшого числа людей наблюдалась болезненность в месте инъекции, пояснил он.

Гендиректор «Вектора» объяснил, почему некоторые привитые люди все же могут заразиться коронавирусом. Инфицирование может произойти, когда у человека еще не сформировался полноценный иммунный ответ. То есть не прошло 42 дней после первого укола.