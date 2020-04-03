Мексика прекратила производство пива Corona из-за коронавируса

Такое решение приняли после введения ограничений на фоне распространения вируса COVID-19. С начала эпидемии продажи напитка увеличились на 20%, он экспортировался в 180 стран мира.

Ранее стало известно, что в Сети появилось много мемов с пивом Сoronа. Его название часто показывали результаты поиска на тему «коронавирус». Сервис Google Trends сообщил, что с 18 по 26 января популярность запроса corona beer virus («пиво корона вирус») выросла на 2300%. Также люди стали часто искать словосочетания — beer coronavirus («пивной коронавирус», 3200%) и beer virus («пивной вирус», 733%).