Американцы связали коронавирус с пивом Corona. Так родился новый мем

Пока одни с ужасом читают о коронавирусе, другие предпочитают с юмором относиться к ситуации. В Сети появилось много мемов с пивом Сoronа. Его название часто показывали результаты поиска на тему «коронавирус».

Сервис Google Trends сообщил, что с 18 по 26 января популярность запроса «corona beer virus» («пиво корона вирус») выросла на 2300%. Также люди стали часто искать словосочетания — «beer coronavirus» («пивной коронавирус», 3200%) и «beer virus» («пивной вирус», 733%).

Бывший глава Управления по контролю за продуктами и лекарствами США Скотт Готтлиб (Scott Gottlieb) в своем Тwittеr график. На нем видео, что в январе запрос «пиво корона вирус» сравнялся с поиском слова «корона». «Что это, опечатка? Или путаница потребителей?» — недоумевал он.

В Сети уже появилось множество мемов на эту тему.

«Некоторое время у меня был коронавирус. Я не знаю, что вы все так сходите с ума? Хорошее же пиво?

«Корона вирус. ЛЕГКОЕ пиво».

«Этот магазин выпил вирус короны, и все другие виды пива заразились. Даже шампанское заболело».

Тем не менее интерес к коронавирусу все равно больше, чем к пиву. Одни из самых популярных вопросов: «Что такое коронавирус?» и «Смертелен ли коронавирус?»

Коронавирус нового типа впервые обнаружили у жителя китайского города Ухань. Позже он распространился по Китаю и другим странам. По последним данным, от вируса умерли 170 человек, еще более 7711 человек. В России ни одного случая заражения коронавирусом не зарегистрировано. Тем не менее российские власти решили закрыть государственную границу на Дальнем Востоке.